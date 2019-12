INFRANGERILE CARE O DOR PE SIMONA HALEP | Meciul cu Pliskova de la Turneul Campioanelor, cel mai dureros esec: "MI S-A TAIAT FILMUL."

Simona Halep le-a povestit fanilor care au fost cele mai dureroase esecuri suferite in 2019.

Simona Halep a facut cunoscut fanilor sai care au fost cele mai dureroase infrangeri suferite de-a lungul sezonului 2019. Printre esecurile pe care Simona ar dori sa le uite cat mai devreme se numara si partida decisiva din faza grupelor Turneului Campioanelor, cand Simona Halep a cedat in fata cehoaicei Karolina Pliskova, scor 0-6, 6-2, 4-6.

"Cea mai dureroasa infrangere in 2019 a fost cu Pliskova la Turneul Campioanelor, pentru ca in setul al treilea am fost bine si deodata mi s-a taiat un pic filmul. Am inceput sa fac niste lucruri pe care le faceam in trecut," a declarat Simona Halep pentru Gazeta Sporturilor.

Cea mai dureroasa infrangere a anului pentru Simona Halep



In acelasi capitol care surprinde momentele negre ale sezonului, Simona Halep si-a amintit de insuccesul din sferturile de finala de la Roland Garros. Din postura de campioana in exercitiu, Halep a pierdut batalia cu Amanda Anisimova, scor 2-6, 4-6, americanca avand doar 17 ani in momentul participarii la RG 2019. "Acea infrangere de la Paris a fost extrem de dureroasa pentru ca am pierdut, nu vreau sa par aroganta sau ceva, dar am pierdut pe mana mea pentru ca i-am facut jocul ei, Amandei Anisimova, asa cum ii place si n-am fost inspirata sa schimb tactica atunci cand a trebuit," a mai spus Simona pentru GSP.

"Dupa meciul acela, am spus ca trebuie sa ma focusez pe ce am de facut eu, sa am incredere si sa nu ma las doborata de momentele grele pe care le am. De aceea am ajuns la Wimbledon foarte impacata, foarte linistita. De la Roland Garros la Wimbledon am muncit, am facut antrenamente specifice suprafetei de joc. Iar acolo am avut cel mai bun meci, cu siguranta, in finala de la Wimbledon," a adaugat campioana de la Wimbledon pentru aceeasi sursa.

Simona Halep despre presiunea resimtita la Roland Garros 2019 din pozitia de campioana en-titre



"N-am simtit o presiune suplimentara la Roland Garros datorita faptului ca aveam titlul, dar mi-am pus eu presiune pe mine pentru ca aveam asteptari mari, ceea ce este gresit. Anii difera, starea emotionala, mentala difera. Acum cativa ani, in 2015, in august inainte de Canada, am fost in Las Vegas, m-am antrenat cu Andre Agassi si cu Steffi Graf. Din august ma gandeam ca la anul, in martie, am de aparat Indian Wells-ul, iar Steffi mi-a zis un lucru pe care n-o sa-l uit niciodata: 'Este foarte bine ca esti in postura de a apara un titlu. Pentru ca ai fost capabila sa o faci o data, poti sa o faci inca o data'.

Atunci cand am castigat primul trofeu, am luat presiunea de pe umerii mei, m-am eliberat, si am spus ca in sfarsit am fost si eu capabila sa castig un Grand Slam. Nu a fost o presiune, dar nu am fost pregatita cu totul pentru un nou challenge la Roland Garros," a completat numarul 4 WTA pentru Gazeta.