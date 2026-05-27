În ziua în care cele două părți au perfectat despărțirea, Iuliu Mureșan l-a înțepat încă o dată pe Daniel Pancu, spunând pentru PRO TV și SPORT.RO că antrenorul ar trebui ”neapărat să ia Xanax să fie mai calm”.

Florin Prunea, uluit de înțepăturile lui Mureșan pentru Pancu: ”Luați-vă o slugă, atunci!”

Daniel Pancu i-a răspuns lui Mureșan într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, iar în apărarea tehnicianului care o va antrena următorul sezon pe Rapid a sărit și Florin Prunea.

Fostul internațional a evidențiat că a fost lezat de declarațiile lui Mureșan și a ținut să puncteze că la CFR Cluj au existat dintotdeauna probleme financiare.

”M-a deranjat, pentru că Pancu nu a greșit cu nimic. Să recapitulăm de unde a început totul. A ieșit Giovanni (n.r. Ioan Becali, agentul lui Pancu), de acolo a plecat nebunia, și a spus că Pancu s-a înțeles cu Rapid. Lumea l-a întrebat apoi pe Pancu dacă este adevărat, iar el a spus că este la CFR și că vrea sî continue la CFR.

A doua zi, a ieșit Neluțu (n.r. Ioan Varga, finanțatotul echipei) și l-a făcut ’nesimțit’! Dar poziția lui Pancu a fost una normală, civilizată. Pancu face parte din categoria antrenorilor care nu se duc oriunde și nu în orice condiții. Va reuși, va ajunge un antrenor mare. A fost selecționerul naționalei de tineret a României.

Nu știm și noi ce se întâmplă la CFR, că erau neplătiți cu anii? Nu știu Cristi Balaj, Bilașco, Mara? Dar a venit un om care nu a mai suportat. Și de ce trebuie să-l jignești? Luați-vă, mă, atunci, o slugă, să-i țineți talpa pe cap... Ăștia le plac lor...

Pancu le-a micșorat bugetul la jumătate. Probabil va veni unul care să accepte condițiile lor. Un om sănătos la cap poate să se ducă în acele condiții? Crezi că Edi Iordănescu va accepta, vreodată, cu acele condiții?”, a spus Florin Prunea, potrivit digisport.

Cu Pancu antrenor, CFR Cluj a terminat pe locul 3 în play-off-ul Superligii României cu 43 de puncte. După zece etape, ardelenii au bifat patru victorii, patru remize și două eșecuri.