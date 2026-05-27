Decizia luată de Rayo Vallecano în privința lui Andrei Rațiu înainte de finala UEFA Conference League

Andrei Rațiu va fi titular în finala UEFA Conference League, în care Rayo Vallecano o înfruntă pe Crystal Palace, miercuri, de la ora 22:00, pe RB Arena din Leipzig.

Potrivit presei spaniole, staff-ul tehnic al lui Rayo a decis să mizeze pe Rațiu din primul minut. Este prima finală europeană din palmaresul madrilenilor, la doar al doilea sezon în cupele continentale.

Andrei Rațiu, titular în finala Conference League!

Crystal Palace vine după un sezon solid în Anglia și îl are ca principală armă ofensivă pe Ismaila Sarr, golgheterul competiției, cu nouă reușite. VEZI AICI