Decizia luată de Rayo Vallecano în privința lui Andrei Rațiu înainte de finala UEFA Conference League

Andrei Rațiu este foarte aproape de un moment important al carierei. 

Andrei Rațiu va fi titular în finala UEFA Conference League, în care Rayo Vallecano o înfruntă pe Crystal Palace, miercuri, de la ora 22:00, pe RB Arena din Leipzig.

Potrivit presei spaniole, staff-ul tehnic al lui Rayo a decis să mizeze pe Rațiu din primul minut. Este prima finală europeană din palmaresul madrilenilor, la doar al doilea sezon în cupele continentale.

Andrei Rațiu, titular în finala Conference League!

Crystal Palace vine după un sezon solid în Anglia și îl are ca principală armă ofensivă pe Ismaila Sarr, golgheterul competiției, cu nouă reușite. VEZI AICI

Pentru echipa antrenată de Inigo Perez, vestea bună înaintea finalei este revenirea lui Alvaro Garcia, unul dintre cei mai importanți jucători ofensivi ai sezonului. În schimb, Ilias Akhomach rămâne incert după probleme medicale apărute în semifinale.

Rayo și Crystal Palace au ajuns în premieră într-o finală europeană, iar miza este uriașă. Câștigătoarea va merge direct în Europa League în sezonul următor, dacă nu este deja calificată din campionat!

