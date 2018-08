O noua echipa pentru Horia Tecau! Performanta RARA cu care se mandeste campionul la dublu

Horia Tecau e unul dintre cei mai mari jucatori de tenis la dublu.

Horia Tecau are echipa noua de comunicare, agentia McCann PR, cea care il va ajuta pe jucator cu consultanta strategica pe zona de relatii publice, social media, management si implementare pentru contracte de asociere de brand si avenimente asociate.



“Sunt entuziasmat, ma bucur de aceasta colaborare cu agentia McCann PR, o echipa pe care o cunosc personal si care a fost mereu aproape de sportul si mai ales de tenisul romanesc. Cred ca pot invata lucruri noi din creativitatea, experienta si profesionalismul lor. Impartasim valori comune, sunt convins ca, impreuna, vom creste si dezvolta proiecte relevante de viitor, de care sa ne bucuram cu totii”, a spus Horia Tecau.

Aflat in acest moment pe locul 16 in lume in clasamentul ATP la dublu, Horia a se poate mandri cu o performanta remarcabila: a incheiat ultimele 8 sezoane in Top 25 ATP la dublu, culminand cu clasarea pe locul 2 in ierarhia jucatorilor profesionisti, la finalul anului 2015.

Horia Tecau e singurul roman campion de dublu la Wimbledon, US Open si Australian. Open.

„Prin aceasta colaborare, continuam traditia de a oferi consultanta si expertiza celor mai emblematice figuri ale tenisului romanesc. Horia Tecau reprezinta un nume important in tenisul mondial si un adevarat reper pentru sportul romanesc. Acest nou parteneriat cu un sportiv de top si, totodata, un om care a reusit sa impresioneze si dincolo de rezultatele sportive, ne onoreaza. Sunt sigura ca dublul Horia & McCann PR va face performanta!” - a declarat Lavinia Chican, Senior Partner McCann PR.