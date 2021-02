INDICIUL ASCUNS care tradeaza decizia Serenei Williams de a se retrage din tenis | De ce au inceput sa se ingrijoreze fanii jucatoarei din SUA

Dupa 11 participari consecutive in turneele de mare slem fara succes, Serena Williams ar putea lua in calcul retragerea.

Confruntarea dintre Serena Williams si Naomi Osaka din semifinalele Openului Australian a fost adjudecata de jucatoarea nipona mai usor decat anumiti experti ai tenisului se asteptau, in conditiile in care Serena a aratat prestatii convingatoare in primele cinci meciuri din turneu.

Imediat dupa incheierea partidei, Serena Williams a inceput sa planga la conferinta de presa, cand a fost intrebata daca isi ia ramas-bun ori adio de la fanii australieni. Pe langa acest indiciu care ar putea preceda anuntul retragerii, Serena Williams a scris un mesaj mai putin intalnit fanilor. Detaliul pretios care ar putea dezvalui deciai Serenei Williams consta in faptul ca jucatoarea din SUA nu si-a anuntat revenirea la Melbourne anul viitor, dupa obiceiul anilor precedenti si al celorlalti jucatori mari, ci si-a incheiat mesajul cu o declaratie de dragoste.

Serena Williams nu a anuntat ca va reveni la Australian Open in 2022



"Draga Melbourne si fanii mei australieni. Astazi nu am avut parte de rezultatul sau prestatia ideala, dar se intampla... sunt atat de onorata sa pot juca in fata voastra, a tuturor. Sprijinul si uralele voastre ma fac sa vreau sa fi jucat mai bine azi. Va voi fi mereu datoare si recunoscatoare fiecaruia dintre voi. Va iubesc. Va iubesc. Va iubesc. Va ador," a fost mesajul emotionant publicat de Serena Williams pe Instagram, la scurt timp dupa semifinala cu Osaka.

Serena Williams va implini varsta de 40 de ani in data de 26 septembrie.