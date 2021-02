11 participari fara succes! Serena Williams n-a mai castigat un Grand Slam din 2017 | Mesajul emotionant pe care l-a transmis fanilor via Instagram dupa esecul cu Naomi Osaka

Serena Williams a ajuns la a 11-a incercare consecutiva esuata de a castiga un turneu de mare slem.

Aflata la 39 de ani in cautarea titlului de mare slem prin care sa o egaleze pe Margaret Court in clasamentul all-time al Grand Slam-urilor castigate, Serena Williams si-a incheiat la Melbourne a unsprezecea participare consecutiva la un turneu de mare slem fara a-si indeplini obiectivul.

Americanca a fost eliminata de japoneza Naomi Osaka (3 WTA), in minimum de seturi, scor 6-3, 6-4, dupa doar 75 de minute, in conditiile in care a fost laudata de diversi experti din lumea tenisului pentru randamentul aratat la acest turneu pana in aceasta faza competitionala.

"Draga Melbourne si fanii mei australieni. Astazi nu am avut parte de rezultatul sau prestatia ideala, dar se intampla... sunt atat de onorata sa pot juca in fata voastra, a tuturor. Sprijinul si uralele voastre ma fac sa vreau sa fi jucat mai bine azi. Va voi fi mereu datoare si recunoscatoare fiecaruia dintre voi. Va iubesc. Va iubesc. Va iubesc. Va ador," a fost mesajul emotionant publicat de Serena Williams pe Instagram, la scurt timp dupa semifinala cu Osaka.

Ultimul Grand Slam castigat de Serena Williams a fost Australian Open 2017. De atunci, Serena a inregistrat patru absente, cauzate de perioada de maternitate si patru finala pierdute in unsprezece participari.