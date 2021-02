39 de ani, 40 de semifinale de Grand Slam: RECORDURI COLOSALE stabilite de Serena Williams prin victoria cu Simona Halep | La ce capitol il poate intrece pe Roger Federer

Prin victoria cu Simona Halep, Serena Williams a atins borne care nu vor putea fi doborate prea curand.

Serena Williams a scris istorie invingand-o pe Simona Halep in sferturile Australian Open. Sportiva din America s-a calificat, la varsta de 39 de ani in a 40-a semifinala de Grand Slam a carierei.

Mai pretioasa decat aceasta borna este performanta de a-l fi egalat pe Roger Federer in clasamentul all-time care masoara succesele obtinute in proba de simplu a turneelor de mare slem, bifand reusita cu numarul 362.

???? Tenistas con más victorias en torneos de Grand Slam: 362 ???????? Serena Williams

362 ???????? Roger Federer

306 ???????????????? Martina Navratilova

300 ???????? Novak Djokovic

299 ???????? Chris Evert

286 ???????? Rafa Nadal pic.twitter.com/n5tZEf0AvY — Fernando Murciego (@fermurciego) February 16, 2021

Evident, Serena are sansa de a detine singura acest record absolut, cel putin pana la revenirea elvetianului in circuit, in cazul in care o va elimina pe Naomi Osaka in semifinale.

Sora mai mica a familiei Williams este lider absolut si in clasamentul all-time al banilor incasati in tenisul feminin din performantele reusite la turnee. Pana inaintea inceperii Australian Open, Serena a incasat $93,634,967, dar este de mentionat ca Serena se afla in al 27-lea an de cariera de jucatoare profesionista.