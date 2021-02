SE RETRAGE Serena Williams? "Daca vreodata imi voi lua 'la revedere', nu voi spune nimanui!" | Sportiva americana a inceput sa planga la conferinta de presa 

Serena Williams a fost invinsa de Naomi Osaka, scor 6-3, 6-4 in semifinalele Openului Australian, la capatul unui meci care a durat doar 75 de minute.

Jucatoarea din Michigan a lasat mai multe indicii conform carora ar putea sa se retraga. A fost a 11-a participare la un Grand Slam incheiata fara victorie, in contextul in care Serena Williams a admis public ca ambitia sa si motivul pentru care continua sa joace la 39 de ani este de a o egala pe Margaret Court la numarul de turnee de mare slem castigate.

