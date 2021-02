Ce urmeaza pentru Simona Halep? Calendarul lunii martie cuprinde 3 turnee de foc: Doha, Dubai si Miami | Cate puncte WTA ar putea castiga

Simona Halep va incepe luna martie in forta, cu doua turnee de calibru WTA 500, respectiv WTA 1000.

Simona Halep si-a anuntat programul pentru urmatoarele sase saptamani. Numarul 2 WTA va reveni in tara cat de curand, dupa eliminarea de la Melbourne, dar va porni inspre Asia spre sfarsitul lunii, deoarece in primele doua saptamani ale lunii martie intentioneaza sa participe la doua turnee, in Qatar si Emiratele Arabe Unite.

"Acum ma duc acasa, dupa care voi participa la Doha si Dubai," a fost raspunsul acordat de Simona Halep imediat dupa infrangerea suferita cu Serena Williams in sferturile Australian Open

Programul Simonei Halep pentru urmatoarele 6 saptamani (turnee pe hard)



1-6 martie: Qatar Total Open (WTA 500)

7-13 martie: Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA 1000)

23 martie - 3 aprilie: Miami Open (WTA 1000)

La turneul WTA 500 de la Doha vor participa o sumedenie de jucatoare redutabile, printre care liderul mondial, Ashleigh Barty, Garbine Muguruza, Elina Svitolina, Karolina Pliskova sau Bianca Andreescu.