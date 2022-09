Margaret Court nu a menajat-o pe Serena Williams! Discursul tăios al celei mai titrate jucătoare din istorie 

Meciul cu Ajla Tomljanovic (29 ani, 46 WTA), din turul 3 de la US Open, a fost ultimul pentru Serena Williams (40 ani). Jucătoarea cu 23 de Grand Slam-uri câștigate a pierdut în 3 seturi cu australianca, scor 7-5, 6-7 (4), 6-1, și a pus capăt unei cariere de 27 de ani.

Astfel, Serena Williams nu putut să o egaleze sau să o depășeasă pe Margaret Court (80 ani), care a cucerit 24 de Grand Slam-uri. Iar fosta tenismenă a ținut să evidențieze că a evoluat mai puțin și că a fost capabilă să câștige turnee majore și după ce a născut.

„Am apreciat-o pe Serena ca jucătoare, dar nu cred că ea m-a apreciat vreodată. Serena a jucat cu şapte ani mai mult decât mine. Eu m-am retras puțin după 30 de ani. Am revenit în circuit după doi bebeluşi. După primul meu copil, am câştigat trei din patru Grand Slam-uri. Iar Serena nu a mai câştigat un Grand Slam de când a născut”, a declarat Margaret Court, conform lequipe.fr.

„Le mulțumesc părinților mei, care merită totul. Le sunt recunoscătoare, au luptat pentru mine, pentru surorile mele.

Sunt lacrimi de bucurie, cred. Nu aș fi Serena dacă nu ar exista Venus, îți mulțumesc din suflet. Cu siguranță ești singurul motiv pentru care Serena Williams a existat. Vă mulțumesc tuturor, Alexis, Olympia.

A fost o călătorie frumoasă, extraordinară... sunt atât de recunoscătoare fiecărei persoane care m-a încurajat în carieră, pentru că voi m-ați adus aici, în acest punct,” a declarat Serena Williams pe terenul de joc, imediat după încheierea ultimei sale partide la US Open 2022.

"I wouldn't be Serena if there wasn't Venus."@serenawilliams ???? @Venuseswilliams pic.twitter.com/C7RZXcf23E