"In p**da ma-tii!" | Incident istoric in ATP: Fabio Fognini a injurat un arbitru de linie si a fost descalificat instant la Barcelona: de la ce a plecat totul 

Fabio Fognini (27 ATP) a fost descalificat din turneul ATP 500 de la Barcelona, dupa ce a injurat un arbitru de tusa. Incidentul a avut loc la scorul de 0-6, 4-4 in cadrul meciului din turul secund, disputat impotriva spaniolului Bernabe Zapata Miralles (147 ATP), noteaza spaniolii de la Punto de break.

In setul secund, Fognini a revenit de la 0-3 la 4-3, dar spaniolul a reusit rebreak-ul, lucru care a contribuit la cresterea starii de nervozitate afisate de Fabio Fognini, vizibil aflat intr-o stare neprielnica jocului de tenis, miscandu-se cu dificultate pe teren, intr-un meci desfasurat, util de mentionat, in conditii grele de joc, dominate de ploaie si de un vant puternic care a suflat in aceasta dupa-amiaza la Barcelona.

Conform unor surse neoficiale, Fognini ar fi afirmat ca s-ar fi saturat de tusier, dupa ce acesta i-a sesizat o greseala de picior. "In p**da ma-tii!" ar fi fost mesajul transmis de Fognini, auzit si penalizat de arbitrul de scaun. Fognini a devenit, asadar, al zecelea jucator descalificat dintr-un turneu ATP din 2000 incoace.

In optimi, Zapata Miralles se va duela cu compatriotul sau, Pablo Carreno Busta (13 ATP), care l-a eliminat pe americanul Jordan Thompson (59 ATP), scor 6-4, 6-0.

Fabio Fognini got defaulted down 0-6, 4-4 in his match just now at ATP Barcelona and the cameras director failed to show any of what caused it and barely any of conversation was audible.

He was defaulted for unsportsmanlike conduct, per the chair umpire announcement.