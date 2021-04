"Vreau sa castig toate turneele de zgura!" | Simona Halep si-a propus obiective de mare campioana pentru 2021: un trofeu la Stuttgart i-ar desavarsi colectia succeselor pe zgura

Aventura Simonei Halep la WTA 500 Stuttgart, editia 2021 nu a inceput inainte ca numarul 3 WTA sa isi exprime gandurile cu privire la competitia complicata care o asteapta. Din punct de vedere fizic, Halep experimenteaza in continuare limitari in zona umarului drept, dar s-a antrenat cu succes si asteapta sa vada cum va reactiona intr-un meci oficial.

"Da, vreau titlul de la Stuttgart. Mi-l doresc din tot sufletul. E un turneu frumos, conditiile sunt bune, oamenii, amabili, iar unul dintre obiectivele mele este sa castig si aceasta competitie. Mi-as dori sa ajung sa castig toate turneele de zgura, daca va fi posibil.

Toate adversarele sunt foarte puternice, inca din primul tur. E mai dificil decat in alte intreceri, iar suprafata zgura indoor nu e preferata mea; dar am ajuns in semifinale aici, am jucat meciuri bune, am invins jucatoare de top. Nu pot sa zic, deci, ca nu imi place suprafata; mi-o place, dar e mai greu de castigat turneul aici, cu siguranta," a afirmat Simona Halep, noteaza WTA, in conferinta de presa antemergatoare primului meci pe care il va juca in landul Baden-Württemberg.

Meciul Simonei Halep din turul 2 al turneului WTA 500 de la Stuttgart va avea loc joi, 22 aprilie. Oponenta romancei va fi invingatoarea duelului Marie Bouzkova (56 WTA) vs. Marketa Vondrousova (20 WTA).

Pe zgura, Simona Halep a castigat Roland Garros, dar si turneele prestigioase de la Madrid sau Roma. In plus, Halep s-a mai impus la Bucuresti, Praga, Nurnberg, dar si-ar dori sa-si completeze colectia turneelor de zgura cu un succes la Stuttgart.

"I want it badly. I want to win all the clay-court tournaments if possible." - Halep

