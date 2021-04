O legenda a tenisului o lauda pe Simona Halep: "Cu totii apreciem asta la tine!" | Simona Halep recunoaste: "Mi-a fost usor sa joc tenis, inca de cand eram mica!" 

Simona Halep a fost laudata de o mare legenda a tenisului feminin, Chris Evert.

Cu 18 Grand Slam-uri in palmares, Chris Evert ocupa locul cinci in clasamentul all-time al numarului de turnee de calibru major castigate in istoria tenisului feminin. In cadrul unei emisiuni noi, realizate de Evert pentru canalul de YouTube al circuitului WTA, fosta sportiva din SUA i-a transmis un mesaj emotionant actualei campioane de la Wimbledon, Simona Halep.

"Simt ca ti-am urmarit cariera mai mult decat le-am urmarit pe ale altora, din cateva motive. In primul rand, iti inteleg jocul, stilul de joc si ador sa te vad jucand. Dar in al doilea rand, simt ca parcursul tau a fost atat de palpitant si dramatic, dar intr-un sens bun. Am simtit de parca iti experimentez durerea la infrangeri si bucuria, la victorii. Cred ca multi dintre fanii tai simt acelasi lucru, esti o jucatoare sufletista si cu totii apreciem asta," a fost mesajul special transmis de Chris Evert Simonei Halep.

"Sunt foarte onorata ca ai spus ca jocul meu ar semana cu stilul tau. Mi-a fost usor sa joc tenis, inca de cand eram mica. Faceam sport alaturi de fratele meu, care e cu 6 ani mai mare decat mine si ma scotea mereu pe strada; jucam fotbal, alte sporturi si mi-a fost usor sa obtin coordonarea necesara la tenis," a fost raspunsul oferit de Simona Halep.

Simona Halep este dubla campioana de Grand Slam. Jucatoarea nascuta la Constanta si-a adjudecat primul titlu la Roland Garros, in 2018, iar al doilea a fost bifat la Wimbledon, un an mai tarziu.