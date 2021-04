Traseul virtual al Simonei Halep la Stuttgart | Cine va fi prima adversara a romancei si cand va avea loc meciul

Simona Halep si-a aflat prima adversara pe care o va infrunta in turneul WTA 500 de la Stuttgart.

Simona Halep a calatorit sambata alaturi de Darren Cahill inspre Stuttgart, unde va juca oricate meciuri va putea, in conditiile in care a lasat de inteles ca se va retrage din turneu daca problemele de la umarul drept o vor necaji, la fel ca la Miami.

In cadrul competitiei WTA 500 Stuttgart, desfasurate pe zgura indoor, prima adversara a Simonei Halep va fi invingatoarea partidei Marie Bouzkova (56 WTA) vs. Marketa Vondrousova (20 WTA). Halep va incepe turneul din turul 2, iar in sfeturi ar putea juca cu Ekaterina Alexandrova / Belinda Bencic. Meciul Halep vs. Bouzkova / Vondrousova se va desfasura miercuri, 21 aprilie.

Traseul virtual al Simonei Halep la WTA 500 Stuttgart



Tur 2: Marie Bouzkova / Marketa Vondrousova

Sferturi: Ekaterlina Alexandrova / Belinda Bencic

Semifinale: Aryna Sabalenka / Sofia Kenin

Finala: Ashleigh Barty / Elina Svitolina

Traseul virtual o poarta pe Simona Halep intr-o semifinala cu Aryna Sabalenka / Sofia Kenin, in vreme ce in ultimul act romanca s-ar putea duela cu Ashleigh Barty / Elina Svitolina.

Intrecerea de la Stuttgart se va desfasura in perioada 19-25 aprilie si va fi primul turneu de zgura jucat de Simona Halep in acest sezon. Dupa aceasta competitie, Halep intentioneaza sa participe la Madrid, Roma si, intr-un final, la Roland Garros.

"Nu stiu exact daca sunt refacuta complet, mai am patru zile pana la meci. E foarte diferit sa merg la Fed Cup nepregatita sau sa merg la un turneu individual. Daca este sa nu pot sa joc, ma retrag si atat, m-ar afecta doar pe mine. Daca m-as fi retras de la Fed Cup, as fi afectat echipa. Cand nu sunt 100%, nu merg la echipa, pentru ca este mult mai greu sa joci pentru tara.

In mod normal, da, dar nu stim exact, pentru ca si la Doha, Dubai s-a intamplat la fel din cauza accidentarilor, dar imi doresc tare mult sa joc tot sezonul de zgura. M-am antrenat destul de bine. N-am avut dureri, sper sa ma tina si la meciuri," a afirmat Simona Halep la plecarea spre Germania, conform Digi Sport.