"Am stat acasa prea mult. Viata normala e plictisitoare, am nevoie de adrenalina, deci o sa mai joc cativa ani!" | Inca 1000 de zile? La ce varsta a anuntat Simona Halep ca se va retrage 

Simona Halep se va retrage in perioada 2024-2025, conform declaratiilor facute in cel mai recent interviu acordat.

Planurile de cariera ca jucatoare profesionista ale Simonei Halep s-au schimbat dramatic in urma pandemiei de coronavirus. Daca in urma cu un an, actualul numar 3 WTA se gandea ca va mai juca aproximativ 360 de zile, dupa care se va retrage, acum jucatoarea nascuta la Constanta intrevede cel putin 1000 de zile ramase in topul tenisului mondial.

"Obiectivul meu este sa mai joc 3-4 ani. Inainte de pandemie, spuneam ca mai joc un an, dar acum am decis sa-mi prelungesc cariera, pentru ca am stat prea mult timp acasa si am simtit cum e viata normala; e destul de plictisitoare, am nevoie de mai multa adrenalina, asa ca o sa mai joc cativa ani.

Singurul meu scop este doar sa imi ating cea mai buna versiune a mea. Cu siguranta, un turneu de mare slem este intotdeauna un obiectiv, o sa lupt pentru ele, dar nu exista presiune. Vreau doar sa o iau usor si sa dau in fiecare saptamana tot ce am," a relatat Simona Halep in interviul oferit lui Chris Evert pentru WTA.

Simona Halep va participa in aceasta saptamana la turneul WTA 500 de la Stuttgart, unde va incepe in turul 2, impotriva invingatoarei meciului Marie Bouzkova vs. Marketa Vondrousova. Halep a suferit recent dureri in zona umarului drept, dar a facut deplasarea in sud-vestul Germaniei, unde isi doreste din suflet, conform propriilor spuse sa-si adjudece unul dintre putinele trofee de turneu pe zgura care ii lipsesc din palmares.