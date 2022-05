Gabriela Lee (26 de ani) a reușit performanța săptămânii în tenisul românesc, câștigând titlul de campioană în ediția 2022 a competiției ITF W100 de la Bonita Springs, Florida.

Katarzyna Kawa (135 WTA) a sfârșit învinsă de jucătoarea din România, scor 6-1, 6-3. Consecință a acestui rezultat notabil, Gabriela Lee a urcat 84 de locuri în ierarhia mondială, depășind-o pe Alexandra Ignatik-Cadanțu și devenind a noua sportivă din România în clasamentul WTA.

Gabriela a acumulat la acest turneu 146 de puncte WTA (140 pentru titlu + 6 în calificări), care i-au asigurat un progres de 84 de locuri în clasamentul WTA publicat astăzi, până pe cel mai bun al carierei, 150 WTA (maximul vechi: 205 / 9 noiembrie 2020). Premiul financiar a fost de $15,239, notează Tenisite.info.

În competiția din Florida, Gabriela Lee a învins-o inclusiv pe fosta ocupantă a locului 9 WTA, Coco Vandeweghe. În cele cinci zile în care a jucat consecutiv în turneul de la Bonita Springs, Gabriela Lee le-a învins pe Coco Vandeweghe (131 WTA), Whitney Osuigwe (315 WTA), Irina Bara (105 WTA), Katie Volynets (112 WTA) și Katarzyna Kawa (135 WTA).

Love to see a Romanian winning a title in my home state of Florida. Congrats to Gabriela Lee (Talabă). https://t.co/UHDmb01Yvz