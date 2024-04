Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a reuşit o victorie spectaculoasă în faţa americancei Madison Keys, numărul 18 mondial, cu 3-6, 6-3, 6-3, marţi, în runda a doua a turneului WTA 500 de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 922.573 de dolari.

Jaqueline Cristian (25 ani, 83 WTA) s-a impus după două ore şi două minute în faţa campioanei din 2019 şi cap de serie numărul opt la ediţia din acest an.

Keys (29 ani, 18 WTA) a încheiat meciul cu 8 aşi şi 4 duble greşeli, în timp ce românca a comis 5 duble greşeli, dar şi-a creat 15 şanse de break, dintre care a fructificat 6.

Singurul duel anterior dintre Keys şi Cristian s-a consumat în 2022, în turul al doilea la Australian Open, americanca impunându-se cu 6-2, 7-5.

Pentru Jaqueline Cristian a fost a doua victorie contra unei adversare din Top 20, după ce a învins-o în 2022 pe Elena Rîbakina, la Doha.

Românca şi-a asigurat un cec de 11.190 de dolari şi 60 de puncte WTA, urmând să joace în optimile de finală contra unei alte americance, Emma Navarro (cap de serie numărul zece) sau Katie Volynets.

Dream Debut ????

Jaqueline Cristian is making the best of her first trip to Charleston, defeating former champion Keys 3-6, 6-3, 6-3 to reach the third round!#CharlestonOpen pic.twitter.com/kWXfibGXkw