Adversară de coșmar pentru Simona Halep în primul tur la WTA Roma! Cum arată tabloul de la Foro Italico

Fostul lider mondial se va duela în primul tur de la Foro Italico cu franțuzoaica Alize Cornet (34 WTA), adversară în fața căreia a pierdut patru dintre cele cinci meciuri disputate până în prezent.

Halep a înfruntat-o ultima oară pe Cornet la Australian Open 2022, în optimile de finală ale competiției, când a pierdut în trei seturi, scor 4-6, 6-3, 4-6. Unica victorie a româncei în fața jucătoarei de 32 de ani a venit în 2013, la Sofia, scor 6-4, 6-4.

În cazul în care va trece de Alize Cornet, Simona Halep o va întâlni în turul următor pe americanca Danielle Collins (8 WTA), a șaptea favorită a întrecerii, calificată direct în runda secundă.

Main draw in Rome, where Iga Swiatek and Paula Badosa are the top seeds.

1R: Emma Raducanu vs. Bianca Andreescu.

Winner will face either Naomi Osaka or Sara Sorribes Tormo in 2R. #IBI22 pic.twitter.com/Z3WFmgtn3J