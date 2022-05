Constănțeanca făcuse un turneu perfect până în sferturi - fără set pierdut - însă în partida de miercuri de la Caja Magica nu și-a regăsit ritmul. Tunisianca a jucat tare și la nivel psihologic înaintea meciului când le-a cerut fanilor să o încurajeze, întrucât Halep o eliminase în turul al doilea pe spaniola Paula Badosa, iar nivelul ridicat mental s-a reflecat pe teren, unde Jabeur a punctat cu toate armele.

Halep a avut patru șanse de break însă a speculat una singură, în timp ce sportiva din Tunisia i-a lăsat o pojhjiță de speranță doar în actul secund, până la 2-2, prag până la care ambele jucătoare și-au câștigat serviciul.

Siteul WTA a titrat sugestiv imediat după meci, pe pagina de Twitter: "ONS EN FUEGO" (n.r.: Ons, în flăcări!"). Asemănărea cu un "foc dezlănțuit" a fost urmată de și de o mini-descriere a meciului. "Performanță remarcabilă pentru a intra în careul de ași".

ONS EN FUEGO ????

An outstanding performance from ???????? @Ons_Jabeur as she powers past Halep, 6-3, 6-2 to reach the final 4!#MMOPEN pic.twitter.com/OOGnVK16rE