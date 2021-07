In Romania, gras, in Franta, aratos! Ilie Nastase scoate in evidenta diferentele dintre poporul francez si cel roman: "Acolo au un cult al respectului!" 

Ilie Nastase a explicat care sunt diferentele pe care le-a simtit in Franta, in raport cu modul in care a fost tratat in Romania.

Ilie Nastase a acordat un interviu fascinant pentru Libertatea, de ziua nationala a Frantei si a povestit cat de profunde sunt legaturile pe care le are cu tara in care a cucerit al doilea titlu de mare slem in proba de simplu. In 1970, Nastase cucerea, alaturi de Ion Tiriac trofeul la Roland Garros in proba de dublu.

"Am asimilat mereu Parisul si, implicit, Franta ca al doilea camin al meu. Jumatate de viata am trait-o acolo. Patruzeci de ani am petrecut la Paris sau in Franta, toate cele trei fete ale mele s-au nascut acolo, am prietenii, locurile preferate, restaurantele mele preferate. Mi-aduc aminte acum, vorbind cu tine, de faptul ca tineri fiind, la 20 de ani, eu si Ion Tiriac ne-am promis ca atunci cand vom face rost de bani mai multi sa ne luam casa la Paris.

Am avut una langa Arcul de Triumf, apoi alta in apropiere de Roland Garros si o a treia langa Paris, intr-o urbe tare draguta. M-am gandit ca daca am avut o alee cu numele la Roland Garros, sa-mi iau si o proprietate acolo," a spus Ilie Nastase pentru Libertatea.

Ilie Nastase, despre identitatea sa



"Nu m-am vazut si nu ma vad francez. Fiecare om se vede ceea ce se naste. Eu nu pot sa ma identific decat cu Romania si cu poporul roman, cu toate ca francezii ma apreciaza si ma stimeaza mai mult decat ai mei. Poti iubi un loc, o tara, un popor, chiar daca nu devii cetatean al tarii respective.

Rugat sa rezume Franta in trei cuvinte, Ilie Natase a raspuns: "Educatie, bunastare, liniste. Iar aici nu am cum sa ma mai opresc sa nu fac comparatie cu Romania, pentru ca ma enerveaza ca noi nu suntem asa, nu pricepem de ce nu ne asezam si noi in Romania. Ca oameni, avem o singura calatorie in viata asta. Si noi, romanii, contribuim cu bani multi la buget, dar oamenii traiesc greu, nu vietuiesc, ci doar supravietuiesc. De ce altii sa evolueze, iar noi doar regresam?!" a fost intrebarea pusa cu patos de Ilie Nastase.

Ce inseamna Roland Garros pentru Ilie Nastase



"Olimpul. Cred ca nu doar pentru mine. Noi, europenii, suntem invatati sa jucam pe zgura, acela e turneul nostru de suflet. Roland Garros e parte din sufletul meu, acel ceva al meu," a replicat Nastase.

Cat despre diferentele de tratament primit in Romania, respectiv in Franta, primul numar 1 ATP al Erei Open a raspuns franc: "M-am simtit mult mai apreciat acolo. Aici, mi se se spune: 'Vezi ca esti gras.' Acolo, au un cult al respectului pentru ceea ce ai fost, 'Ooo, ce bine aratati, monsieur Nastase.'

La noi, daca nu mai esti sus, nu te mai respecta nimeni, indiferent cat bine ai facut tarii. La noi se gandeste negativ, sa scoti in evidenta ce e negru, la ei, te apreciaza pentru ce ai facut bine. De aceea ti-am zis ca-i apreciez pe francezi ca au grija de statui. Eu nu vreau statuie, oameni buni, imi faceam pana acum zece, vreau respect. Dar vorbim acum despre tara cu cele mai multe statui, cu care francezii sunt mandri, si tara cu statui pe care le murdaresc pasarile si nu le curata nimeni. Bine, noi avem Casa Poporului, care sta sa se darame in cativa ani, nici cu aia cu stim ce sa facem," a concluzionat Ilie Nastase.