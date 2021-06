Time-out-ul medical in tenis e, de fapt, trisare? Ilie Nastase, mesaj raspicat: "La box, daca iti pui adversarul jos, stai sa ii faca cineva masaj, ca sa isi revina?"

Ilie Nastase nu este de acord cu time-out-urile medicale solicitate tot mai des in tenisul modern.

Primul lider ATP din istorie, Ilie Nastase nu este de acord cu oportunitatile tenisului modern, care presupun, printre altele, posibilitatea de a solicita time-out medical in momente-cheie ale partidelor.

"Stii cum e asta cu time-out medical? Pai, ma, la box daca iti pui adversarul jos, cum procedezi? Stai sa ii faca masaj fizioterapeutul ca sa isi revina? Daca chiar esti accidentat este o dizabilitate fizica pe care ti-am provocat-o eu, ca te-am alergat pana ai facut crampe musculare.

Uite, noi, jucatorii, nu ne certam niciodata pe teren, ne respectam. Nu luam time-out medical ca acum, nu aveam scaune pe care sa stam, asta pana in ‘73. In ’72, in finala de la Wimbledon cu Stan Smith, am jucat 5 seturi in 5 ore si 10 minute si nu am stat o secunda jos! Ce frigider cu bauturi racoritoare, ce prosoape umede, ce umbrele?! Beai mizeria aia de lemon calda si jucai," a punctat Ilie Nastase intr-un interviu acordat GSP.

Simona Halep a fost afectata de un astfel de time-out medical cerut de Caroline Wozniacki in setul decisiv al finalei editiei 2018 a Openului Australian. La scorul de 4-3 pentru Halep in setul 3, jucatoarea daneza a cerut time-out, reusind sa opreasca seria de game-uri bine jucate de romanca si impunandu-se, in cele din urma, scor 7-6, 3-6, 6-4.