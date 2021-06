Ion Tiriac, reactie geniala la adresa lui Ilie Nastase inainte de finala pe care au jucat-o la Madrid in 1971: "Bai, Nastase, ma bati, dar sa nu imi dai 6-0, 6-1, sa nu par ridicol!"

Ilie Nastase a povestit cum Ion Tiriac l-a rugat sa nu il bata la scor in finala turneului de la Madrid din 1971.

Ilie Nastase si Ion Tiriac au castigat proba de dublu a turneului de la Madrid din 1971, competitie care se afla actualmente sub patronatul miliardarului roman. Mai mult decat atat, Nastase si Tiriac s-au intalnit in finala probei de simplu, inaintea careia Ion Tiriac i-ar fi cerut lui Ilie Nastase sa nu il bata la scor, precizeaza Nastase intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor.

"Am jucat cu el in finala unui turneu la Madrid, in ’71. Ma rugase sa nu il bat rau. Bai Tanase, - asa imi spunea - ma bati, dar sa nu imi dai 6-0, 6-1, nu ma faci sa par ridicol. Lasa-mi si mie, acolo, doua-trei game-uri! In concluzie, m-a batut de m-a zvantat, mi-a dat 6-0 in ultimul set!", a dezvaluit Ilie Nastase.

"I-am batut obrazul. Iar el, mustacind, stii ce mi-a spus? Bai Tanase, fii atent la mine ce iti spun! Nu dai niciun game, nici lui taica-tau, nici lui maica-ta daca joci cu ei! Da? Lectie de viata!", a adaugat Nastase, povestind dialogul pe care l-a avut cu Ion Tiriac.

Ion Tiriac a castigat finala de simplu, scor 7-5, 6-1, 6-0, incasand un cec in valoare de 1200 de euro pentru ceea ce avea sa ramana ultimul titlu castigat la simplu in cariera sa. Tiriac a castigat 27 de trofee ATP, dintre care 5 la simplu, adjudecate la Parioli, Palermo si Lugano in 1968, la Munchen in 1970 si la Madrid in 1971. In proba de dublu, Tiriac a iesit campion la Roland Garros in 1970 tocmai alaturi de Ilie Natase, impreuna cu care s-a impus si la Roma, Philadelphia, Cincinnati, Monte Carlo si Toronto.