Novak Djokovic a castigat 1,400,000 de euro pentru trofeul castigat la Roland Garros. Suma-soc incasata de Ilie Nastase, campion in 1973, dezvaluita de primul numar 1 ATP

Roland Garros 1973 vs. Roland Garros 2021: Ilie Nastase a dezvaluit cat primea castigatorul turneului in urma cu 48 de ani.

La 74 de ani, Ilie Nastase isi aminteste cu claritate cele doua titluri de Grand Slam castigate in proba de simplu in anii '70, dintre care unul la Roland Garros, in 1973.

A fost 6-3, 6-3, 6-0 pentru Ilie Nastase in finala cu Nikola Pilic, un rezultat care in zilele noastre ar putea fi atins doar de Rafael Nadal intr-o finala jucata la Paris. Spre deosebire de campionul editiei 2021, Novak Djokovic, care a intrat in posesia unui cec in valoare de €1,400,000 dupa trofeul adjudecat la Roland Garros, Ilie Nastase a rememorat ca a primit sub 20,000 de dolari pentru victoria din '73, noteaza Gazeta Sporturilor.

Intrebat de configuratia complexului Stade Roland Garros si de aspectul Arenei Philippe Chatrier, Ilie Nastase a raspuns: "Nu mai seamana nimic acum cu ce era atunci. In ‘66, primul meu Roland Garros, arena asta centrala era un sfert din cat e acum. E o transformare colosala. Doi ani mai tarziu, in ’68, nu am putut veni direct cu avionul aici din cauza miscarilor studentesti, asa ca ne-am dus la Bruxelles. Iar de la Bruxelles la Paris am luat autobuzul. Aeroportul din Paris era inchis, orasul era sub asediul studentilor de la Sorbona. Iar statul roman ne dadea 2,50 dolari diurna, deci nu ne permiteam prea multe. Noroc cu Tiriac, care avea o minte…", a adaugat Ilie Nastase, campion cu Ion Tiriac in proba de dublu a turneului de la Roland Garros din 1970.

Ilie Nastase a povestit si despre sursa veniturilor sale in perioada comunista, explicand: "Conventia era asa: statul lua toti banii la Cupa Davis - si erau bani multi pe atunci la Cupa Davis! -, noua ni-i lasau pe cei din turnee," a completat Ilie Nastase in acelasi interviu.