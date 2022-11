Sorana Cîrstea (32 de ani, 38 WTA) se pregătește la un nivel înalt de intensitate de primul turneu de mare șlem al anului următor, Australian Open.

Competiția programată pentru perioada 16-29 ianuarie o va regăsi pregătită pe sportiva din Târgoviște, atât timp cât va continua să își respecte planul de antrenament din presezon.

După trei săptămâni, Sorana Cîrstea a ajuns să efectueze cu mare lejeritate exerciții dificile de coordonare mână-ochi, care îi pot ascuți reflexele și, în consecință, aduce multe puncte prețioase, în special în zona fileului.

Din partea finală a anului 2022, Sorana Cîrstea a început să lucreze cu Thomas Johansson, fost câștigător al turneului de Grand Slam din Australia, în 2002.

Update from @sorana_cirstea after finishing her 3rd week of offseason training. pic.twitter.com/tlnfvgW8lK