Sorana Cîrstea (33 de ani, 30 WTA) a fost învinsă cu 6-0, 6-3 de Karolina Muchova (27 de ani, 10 WTA), în sferturile de finală ale Openului American.

După un prim set pe care l-a cedat la zero în ciuda faptului că românca a reușit să câștige 23 de puncte, dar fără folos pe tabelă, tensiunea a atins paroxismul, iar acest lucru s-a văzut din interacțiunea acesteia cu antrenorul suedez, Thomas Johansson.

Contul oficial al US Open a prezentat cu ton umoristic simplitatea sfatului acordat de Thomas Johansson Soranei Cîrstea, în finalul primului set, la scorul de 4-0:

„Lovește mingea în zona albastră și în spatele ei, atunci când ai ocazia, haide!”, i-a transmis scandinavul jucătoarei din țara noastră.

As far as coaching advice for Sorana Cirstea:

"Hit the ball into the blue." pic.twitter.com/GwEoStciJe