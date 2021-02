IMAGINEA ZILEI o are in prim-plan pe spectatoarea care i-a aratat degetul mijlociu lui Rafael Nadal | Reactia GENIALA a spaniolului din conferinta de presa 

Rafael Nadal a lamurit, in timpul conferintei de presa sustinute dupa meciul din turul secund cu Michael Mmoh (177 ATP), incheiat 6-1, 6-4, 6-2 in favoarea tenismenului nascut in Manacor ce anume s-a intamplat la finalul setului secund, cand o spectatoare a fost escortata din Arena Rod Laver.

"Nu stiu ce s-a intamplat. Cred ca mie mi-a aratat degetul mijlociu. Chiar nu stiu ce s-a intamplat; poate a baut prea mult gin sau tequila," a fost reactia hilara a lui Rafael Nadal in cadrul conferintei de presa organizate dupa victoria spaniolului in defavoarea americanului Michael Mmoh.

"Mie mi l-a aratat. Nu, nu, mie, nu i-a aratat arbitrului, ci eu cred ca mie mi l-a aratat," a spus Nadal in spaniola, dialogand cu un jurnalist spaniol prezent in sala de conferinte.



O spectatoare i-a aratat degetul mijlociu in mai multe randuri numarului 2 ATP, Rafael Nadal in timpul meciului din turul al doilea al Openului Australian.

Arbitrul de scaun a intervenit, spunand: "Multumim, doamna, dar intarziati jocul!", moment in care spectatorii au inceput sa o huiduie. Garzile de securitate au intervenit si au escortat-o in afara stadionului, in timp ce publicul a continuat sa isi manifeste dezaprobarea fata de comportamentul acesteia.

Amuzat de cele intamplate, Rafael Nadal a inceput sa rada si a intrebat, retoric: "Mi-l arati mie?", aratandu-se nederanjat de moment. Chestionat la interviul de pe teren daca o cunoaste pe femeie, Rafael Nadal a replicat: "Nu o cunosc si, sincer, nici n-as vrea sa fac cunostinta cu ea," a fost raspunsul lui Nadal, aclamat de public.

