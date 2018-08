Ce urmeaza pentru Simona Halep dupa succesul de la Montreal! Urmatorul turneu la care va participa liderul mondial

Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Dupa triumful din Canada, Simona Halep va merge la Cincinnati, acolo unde va porni ca principala favorita la turneul din categoria Premier 5, cu premii in valoare de $2,874,299, competitie care se desfasoara in perioada 13-19 august.

Simona va beneficia la tuneul din SUA de bye in primul tur, insa in cel de-al doilea tur a putea da chiar peste Irina Begu, daca aceasta din urma trece de o jucatare venita din calificari. Daca ajunge in cel de-al treilea tur, Simona Halep ar putea da piept cu Ashleigh Barty, cea pe care a invins-o n semifinalele turneului de la Montreal. O victorie in fata australiencei ar putea-o aduce pe Simona Halep intr-un sfert de finala contra ibericei Garbine Muguruza.

O alta posibila adversara a Simonei Halep in sferturi este Jelena Ostapenko. Printre posibilele adversare din semifinale sunt Angelique Kerber, Madison Keys, Karolina Pliskova sau Caroline Garcia. In utimul act al turneului, liderul mondial din WTA ar putea intalni pe Kvitova, Stephens, Svitolina, Wozniacki sau Serena.

Simona Halep va avea de aparat la Cincinnati 585 de puncte WTA, dupa finala din 2017, pierduta categoric in fata Garbinei Muguruza. Totusi, pozitia de lider mondial nu este pusa in pericol. La turneul de la Cincinnati, pe tabloul principal de simplu vom avea 3 romance: Simona Halep, Irina Begu si Ana Bogdan, care a trecut de calificari.

Dupa competitia de la Cincinnati, Simna Halep va merge la New Haven, iar mai apoi la ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open.