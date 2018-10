Ilie Nastase explica situatia Simonei Halep! Scenariul fostului tenismen: "E posibil sa se fi retras din cauza asta!"

Simona Halep a decis sa abandoneze la Kremlin Cup, iar participarea la Singapore se afla sub semnul intrebarii.

Ilie Nastase a parut foarte ingrijorat dupa ce a aflat vestea de la Moscova despre liderul mondial din WTA. Totusi, primul numar 1 ATP din istorie a admis ca este posibil ca totul sa fie doar o tactica, iar accidentarea Simonei sa nu aiba nevoie de o pauza mai mare. “Nu stiu exact care este situatia Simonei, sa speram ca nu este vorba de o accidentare mai grava si ca nu are nevoie de operatie. Este posibil sa se fi retras pentru a nu pune in pericol participarea la Singapore”, a declarat Ilie Nastase.

Simona nu a parut foarte increzatoare ca poate juca la Singapore daca nu va putea juca la Moscova: “Daca nu voi fi in stare sa joc aici, ma indoiesc foarte mult ca voi fi in stare sa joc la Singapore, deoarece vine foarte repede. Asa ca nu stiu acum, dar sigur voi lua o decizie mai intai pentru sanatatea mea”, a declarat Simona Halep la Moscova cu doua zile in urma retragerii.

Turneul Campioanelor de desfasoara in perioada 21-28 octombrie, iar Simona este prima calificata la Singapore.