A devenit celebru dupa ce Simona Halep l-a certat! Cine e si cu se ocupa barbatul care a strigat lozinci anti PSD in timpul finalei de la Montreal

Finala de la Montreal, confruntarea dintre Simona Halep si Sloane Stephens, a fost intrerupta in primul set de o scandare venita in tribune.

In game-ul cu numarul 3 din setul 1, pe serviciul lui Stephens, intr-un moment in care Simona Halep conducea cu 40-0, din tribune s-a auzit "M..e PSD!". Apoi, un alt spectator a strigat "Inca o data", incitandu-l pe primul sa mai tipe deja celebra lozinca. Arbitrul a fost nevoit sa intrerupa meciul si sa le ceara celor din tribune sa pastreze linistea.

Cel care a strigat lozinca anti PSD ca si cum ar fi fost la un meci de fotbal, nu unul de tenis, este Silviu Cirneleaga. Este plecat de mai bine de 20 de ani din Romania, locuieste in Montreal, lucreaza in domeniul constructiilor imobiliare si este casatorit cu o canadianca, iar copiii sai sunt nascuti la Montreal.

Silviu Cirneleaga este doar primul care a strigat, ulterior si alti romani din cei 1000 de fani ai Simonei Halep i-au urmat exemplul, motiv pentru arbitru sa ceara de fiecare data intreruperea meciului pentru a se face liniste.

Simona Halep a fost vizibil iritata de atitudinea romanilor din tribune, la finalul meciului i-a certat pentru comportamentul lor.



"Multumesc pentru sustinere si pentru cei care au fost putin altfel astazi, va rog, cand veniti pe un teren de tenis, va rog sa respectati aceasta incapere pentru ca este mult prea deosebita pentru astfel de lucruri. Multumesc!", a declarat Simona Halep la ceremonia de premiere.