Halep, sfatuita sa se retraga de la Cincinnati! "In locul ei, nu m-as duce!" Problemele pe care le poate avea romanca acolo

Simona Halep a castigat Rogers Cup dupa o finala extrem de disputata cu Sloane Stephens.

Dupa turneul de la Montreal, Simona urmeaza sa participe la competitia de la Cincinnati, care are loc saptamana aceasta.

Ilie Nastase are, insa, o alta parere. Tenismenul sustine ca Simona Halep ar trebui sa renunte la turneul urmator, din cauza conditiilor meteo care ii pot dauna.

"In locul ei, eu nu m-as duce la Cincinnati. Sunt temperaturi foarte ridicate, umiditate ridicata, iti ia toata energia sa stai 3-4 ore pe teren", a declarat Ilie Nastase la Digi Sport.

Simona Halep va incepe turneul de la Cincinnati la fel ca pe cel de la Montreal, din turul al doilea, asta pentru ca are statut de cap de serie. Prima confruntare a sa la aceasta competitie ar putea fi una 100% romaneasca, pentru ca Simona poate da peste Irina Begu, care se lupta azi cu Alja Tomjlanovici.

In turul al treilea, Halep se poate intalni cu Ashleigh Barty, in timp ce in sferturi poate da peste Garbine Muguruza sau Jelena Ostapenko.

In fazele superioare, romanca se poate lupta cu Angelique Kerber, Caroline Garcia, Caroline Wozniacki, Elina Svitolina sau Sloane Stephens.