Recordul lui Ilie Nastase a picat! Simona Halep, lider mondial pentru a 41-a saptamana: cum arata clasamentul all-time

Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Simona Halep incepe astazi a 41-a saptamana in postura de lider mondal reuseste astfel sa depaseasca recordul detinut de Ilie Nastase, cel care a ocupat fotoliul de lider al circuitului masculin timp de 40 de saptamani intre 1973 si 1974.

Simona Halep a reusit sa castige pentru a doua oara in cariera Rogers Cup, dupa ce a invins-o in finala pe americanca Sloane Stephens, scor 7-6 (6), 3-6, 6-4, la capatul unui meci de doua ore si 39 de minute de joc. Sportva noastra are acum un avans si mai mare in clasamentul mondial fata de locul secund ocupat de daneza Caoline Wozniacki. Simona Halep detine acum 8061 de puncte, fata de cele 6135 ale jucatoarei de pe locul secund, in timp ce Sloane Stephens incheie podiumul cu 5727 de puncta WTA.

Clasamentul all-time al liderelor mondiale in istoria WTA:

1. Steffi Graf 377 de saptamani

2. Martina Navratilova 332

3. Serena Williams 319

4. Chris Evert 260

5. Martina Hingis 209

6. Monica Seles 178

7. Justine Henin 117

8. Lindsay Davenport 98

9. Caroline Wozniacki 71

10. Victoria Azarenka 51

11. Simona Halep 41

De asemenea, Halep a obtinut saptamana trecuta si calificarea la Turneul Campioanelor, in urma victoriei dn sferturile de finala cu fratuzoaica Garcia. Simona Halep a strans 5.766 de puncte si a devenit prima sportiva calificata pentru editia din acest an a Turneului Campioanelor. Va fi pentru al cincilea an consecutiv cand Simona Halep va fi prezenta la competitia in care se intalnesc opt dintre sportivele cu cel mai bun punctaj din anul respectiv. Simona Halep a fost eliminata inca din faza grupelor la editia trecuta a Turneului Campioanelor. Cea mai buna performanta a romancei este finala din 2014, meci pierdut in fata Serenei Williams.

Turneul Campioanelor, editia 2018, este programat in perioada 22-28 octombrie.