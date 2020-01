"Il iubesc pe Kobe, cine nu il iubeste?" Dezvaluirea COPLESITOARE facuta de Novak Djokovic cu doar doua zile inaintea mortii lui Bryant

Kobe Bryant a decedat la varsta de 41 de ani intr-un accident de elicopter.

Fostul mare baschetbalist le relata anul trecut jurnalistilor americani ca il prefera pe Novak Djokovic din top 3-ul tenisului mondial.

Intr-o emisiune difuzata in urma cu cateva zile, Novak Djokovic declara despre Bryant urmatoarele: "Kobe a fost unul dintre mentorii mei. Am avut mai multe conversatii telefonice, dar si fata in fata. Cand treceam prin momente grele cu accidentarea mea la cot si ma straduiam sa fiu in controlul emotional si fizic al acestei situatii - mi se intamplau multe lucruri, cadeam in clasament, incercam sa imi refac jocul - el a fost unul dinte oamenii care au fost alaturi de mine", a spus Djokovic pentru ESPN.

Kobe Bryant: "Novak Djokovic e omul meu"



"Mi-a dat sfaturi pretioase si m-a facut sa cred in mine, sa ma incred in procesul refacerii si in revenirea mea. Ii sunt recunoscator si ii multumesc ca mi-a fost alaturi. Il iubesc pe Kobe; de fapt, cine nu il iubeste? E un tip minunat si unul dintre cei mai buni baschetbalisti din toate timpurile", a mai spus Novak, cel mai titrat jucator din istoria Openului Australian, cu 7 titluri.

This was just Friday - Novak Djokovic talks about being mentored by Kobe Bryant pic.twitter.com/u0JMKMAtHC — CJ Fogler (@cjzer0) January 26, 2020

"Sa fiu inconjurat de persoane precum Kobe sau Cristiano (n.r. Ronaldo) constituie pentru mine o onoare si o placere imense. Cand sunt langa ei, ma transform intr-un student. Incerc sa am urechile cat mai larg deschise si sa ascult ceea ce spun. Nu mi-e frica sa pun intrebari, la fel cum nici lor nu le e si cred ca acesta e un mod minunat prin care putem schimba experiente in viata noastra, in sporturile noastre si in carierele noastre. E minunat sa iti impartasesti povestea de viata cu acesti oameni", a adaugat Novak Djokovic.