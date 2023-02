Iga Swiatek, învinsă categoric în finala de la Dubai. Liderul mondial s-a înclinat în fața numărului 30 WTA

Liderul mondial s-a înclinat surprinzător, în două seturi, 6-4, 6-2, în faţa Barbora Krejcikova (30 WTA). Poloneza, care a câştigat săptămâna trecută turneul de la Doha, a cedat după doar o oră şi jumătate de joc.

Cehoaica, câştigătoarea de la Roland Garros din 2021, a obţinut astfel cel de-al şaselea titlu al carierei sale, după ce la Dubai le-a eliminat succesiv pe numărul 2 WTA, belarusa Arina Sabalenka, în sferturi, pe numărul 3 WTA, americanca Jessica Pegula, în semifinale, apoi învingând-o în finală pe Swiatek, numărul 1 WTA.

4 - Barbora Krejcikova has defeated four top-10 players at the Dubai Tennis Championships 2023: as many as in her previous 24 tournaments played. Week!@WTA_insider @WTA | #DDFTennis pic.twitter.com/2H4drOSVCJ