Sportivitate la superlativ! Schimb superb de cuvinte între Iga Swiatek și Andy Murray

Începutul sezonului 2023 nu a fost dezamăgitor pentru Iga Swiatek și Andy Murray. Tenismenul scoțian a reușit patru victorii după meciuri dramatice, în timp ce Iga Swiatek și-a apărat titlul cucerit la Doha, în 2022, și a pătruns din nou în semifinalele întrecerii de la Dubai.

„E diferită,” a apreciat Andy Murray seria uluitoare de rezultate semnate de jucătoarea poloneză, numărul 1 WTA cedând doar opt game-uri în cele cinci victorii legate în Orientul Mijlociu.

„Iar tu ești un model de reziliență și o inspirație pentru mulți, în mai multe planuri. Îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru acest sport,” i-a răspuns Iga Swiatek lui Andy Murray, într-un schimb de cuvinte remarcabil.

And you are a resilience role model and an inspiration on do many levels. ☺️????????

Thank you for everything that you do for this sport.