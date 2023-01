Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) a suferit prima înfrângere a sezonului 2023. Sportiva poloneză a deschis semifinala United Cup, disputată între naționalele Poloniei și Statelor Unite ale Americii cu o prestație neconvingătoare.

Agnieszka Radwanska a consolat-o pe Iga Swiatek, înfrântă scor 6-2, 6-2 de către Jessica Pegula (28 de ani, 3 WTA), în doar 71 de minute.

„E una dintre cele mai bune jucătoare din lume, așa că trebuie să fii în vârf de formă ca să câștigi. Întotdeauna a fost așa, inclusiv sezonul trecut, deci nu sunt surprinsă, pentru că știu de ce e capabilă. Sunt mai surprinsă de faptul că nu am reușit să îmi ridic nivelul de joc azi,” a declarat Iga Swiatek, potrivit BBC.

Jucătoarea din Polonia a izbucnit în plâns, la finalul meciului, dar i-a asigurat pe fanii tenisului că nu a fost prima dată când a plâns după o înfrângere.

Iga Swiatek after her match with Jessica Pegula

