Idolul Simonei Halep, Justine Henin A ANTICIPAT corect unde se va decide semifinala cu Muguruza | Ce MESAJ SPECIAL i-a transmis romancei 

Justine Henin apreciaza spiritul de luptatoare aratat de Simona Halep pe terenul de tenis.

Idolul Simonei Halep, Justine Henin a prevazut care va fi aspectul potential decisiv al semifinalei dintre Simona si Garbine Muguruza.

"Simona va trebui sa fie atenta la serva lui Garbine, pentru ca va incerca sa fie foarte agresiva. Va fi o cheie pentru Garbine. Este dificil de spus ce se va intampla, dar cred ca jocul va fi la un nivel foarte inalt", spunea Justine Henin cu o zi inaintea desfasurarii meciului.

Justine Henin: "Cand urmaresc jocul Simonei imi dau seama ca m-a studiat"



Garbine Muguruza a prestat excelent la serviciu in acest meci, inregistrand 10 asi si castigand 71% din punctele jucate cu primul serviciu (51/87). Halep a reusit sa faca trei break-uri pe serviciul spanioloaicei, dar reusitele au fost anulate de cele patru break-uri conturate de Muguruza pe serviciul Simonei. Precum a fost anticipat de Justine Henin, meciul a fost la un nivel foarte inalt, primul set incheindu-se dupa o ora si opt minute de joc cu un tiebreak castigat la 8 de Garbine Muguruza.

"Cand urmaresc jocul Simonei imi dau seama ca m-a studiat. Nu suntem foarte inalte, asa ca poate las de vazut ca nu este necesar sa fii foarte inalta pentru a avea succes. Am auzit ca Simona m-a admirat ca jucatoare si ma bucura sa aud acest lucru. Si mie imi place foarte mult de ea pentru ca vad ca are un spirit de luptatoare. Imi place cum se misca pe teren si faptul ca isi respecta adversara”, a declarat Justine Henin despre Simona Halep.

Simona Halep has a message for her idol Justine Henin. Source: Eurosport#AusOpen pic.twitter.com/NuR88uWiTD — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) January 29, 2020

Replica belgiencei vine la doar cateva ore dupa ce Simona Halep i-a transmis urmatorul mesaj: "Este idolul meu. Cu cateva zile in urma cineva m-a intrebat impotriva carei jucatoare mi-ar placea sa joc daca ar reveni in circuit, iar eu am raspuns 'Justine Henin'. A fost visul meu sa joc cu ea macar o data, dar nu s-a intamplat", a declarat Simona Halep.

Barbara Schett a intervenit, indemnand-o pe Simona sa ii ceara Justinei Henin sa revina in circuitul WTA, la fel ca Kim Clijsters, la care Halep a raspuns: "Nu, e mai bine pentru ea sa stea acasa (rade)". Vreau sa ii multumesc pentru inspiratia pe care mi-a oferit in timpul carierei sale. A fost un model pentru mine si am invatat multe lucruri de la ea", a conchis Simona Halep.