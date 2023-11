Carlos Alcaraz l-a învins pe Daniil Medvedev în minimum de seturi, scor 6-4, 6-4, în ultima etapă a fazei grupelor Turneului Campionilor, reușind astfel calificarea în semifinalele competiției.

Tenismenul din Murcia va primi replica sârbului Novak Djokovic, în penultimul act, programat sâmbătă, 18 noiembrie, de la ora 22:00. Înainte de semifinală, Justine Henin s-a sesizat și a acuzat un non-combat din partea rusului Medvedev, în ultimul meci din grupă, în contextul în care acesta era deja calificat, la ora startului confruntării.

Justine Henin: „Alcaraz a fost ajutat de un Daniil mai puțin incisiv, mai puțin combativ.”

Fosta campioană de Grand Slam a pus la îndoială motivația afișată de Medvedev: „Alcaraz a fost ajutat de un Daniil mai puțin incisiv, mai puțin combativ.

Nu vreau să zic că a fost absent, dar nu a știut cum să rămână activ în luptă,” a afirmat Henin, potrivit We Love Tennis.

Medvedev pretinde că a jucat mai bine decât în meciul cu Zverev, pe care l-a câștigat

„După meciul de acum două zile, mi-am spus: 'Oh, e bine, sunt sigur că voi termina primul în grupă'. Dar nici măcar nu a fost cazul. Am făcut tot ce am putut în meciul de azi.

Nu știu cum s-a văzut la televizor, dar în adâncul sufletului meu am simțit că am făcut un meci bun, de fapt mult mai bun decât împotriva lui Zverev în ceea ce privește nivelul meu. Chiar dacă am pierdut destul de ușor într-un fel,” a transmis Medvedev, după încheierea meciului cu Alcaraz, notează Eurosport.

