Selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a comunicat că România se va baza pe cei mai mulți fotbaliști de la Universitatea Craiova în amicalele din Georgia (2 iunie, 20:00) și de pe Ghencea contra Țării Galilor (6 iunie, 20:45).

Gheorghe Hagi, anunț important despre selecție

Hagi a subliniat că Universitatea Craiova a demonstrat, în sezonul curent, că este cea mai bună echipă din România, din moment ce a realizat eventul.

„Din punctul meu de vedere, Craiova a arătat de la început și până acum că au un pas în plus ca echipă, ca jucători, ca lot.

Au fost în formă, au cei mai în formă jucători, care au dat randament. Când ajungi să câștigi și campionatul și cupa, înseamnă că ești cel mai bun. E clar că de acolo avem ce lua.

Universitatea Craiova le-a luat fața tuturor și o să aibă mai mulți jucători la lot decât orice altă echipă din România”, a declarat Gheorghe Hagi, în cadrul conferinței de presă de astăzi.

Minimum șapte fotbaliști de la Craiova vor fi selecționați de Hagi

Hagi se va baza la revenirea sa pe banca naționalei pe minimum șapte jucători de la Universitatea Craiova, potrivit gsp.ro.

Cei șapte „lei” siguri de prezența lor la națională sunt: portarul Laurențiu Popescu (29 de ani), fundașul stânga Nicușor Bancu (33), stoperii Adrian Rus (30) și Vladimir Screciu (26), mijlocașul defensiv Tudor Băluță (27), mijlocașul ofensiv Alexandru Cicâldău (28) și aripa stânga Ștefan Baiaram (23).

Majoritatea dintre ei nu vor juca pe 25 mai, la ultimul meci din campionat cu Rapid, deoarece meciul nu mai reprezintă o miză pentru Universitatea Craiova.

Prețul biletelor și reducerile speciale pentru copii

În luna iunie, naționala României va disputa două partide de pregătire, în Georgia, la Tbilisi, și la București, cu Țara Galilor:

Marți, 2 iunie, ora 20:00: Georgia – ROMÂNIA (Tbilisi, Stadion „Mikheil Meskhi”)

(Tbilisi, Stadion „Mikheil Meskhi”) Sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45: ROMÂNIA – Țara Galilor (București, Stadion Steaua)

Biletele pentru meciul cu Țara Galilor, primul pe teren propriu cu noul selecționer Gheorghe Hagi, vor fi disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro, începând de vineri, 15 mai, ora 12:00. La fel ca în trecut, suporterii vor putea accesa biletele prin aplicația Bilete FRF.

Prețul biletelor este cuprins între 40 RON (peluze) și 100 RON (tribunele 1 și 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor.

Copiii care n-au încă 15 ani împliniți vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 și 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.

Condiția pentru a comanda cinci bilete

Comenzile pot include maximum patru bilete, excepție făcând cele din Family Zone, care pot conține până la cinci bilete, cel puțin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani.

În momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON, informează frf.ro.