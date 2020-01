BREAKING NEWS | "Asta a facut-o sa rupa racheta!" CTP, despre infrangerea Simonei Halep in fata Muguruzei! Unde s-a decis semifinala

Simona Halep a fost eliminata in semifinale la Australian Open.

Simona Halep a pierdut in fata Garbinei Muguruza, scor 7-6 (10-8), 7-5. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a facut o analiza a semifninalei de la Australian Open si a explicat gestul de furie al Simonei Halep dupa primul set:

"Muguruza a riscat si si-a asumat, dar a avut si noroc. A lovit uneori confuz, dar mingea a prins terenul. Asa se intampla cand o jucatoare e atat de motivata sa nu lase niciun punct cum a fost Garbine. Felicitari! Simona a facut un turneu bun, nu avem ce sa-i reprosam. Cred ca in continuare va juca bine anul acesta si va avea rezultate inalte impreuna cu Darren Cahill.

Simona a fost intr-o stare asemanatoare cu cea de acum doi ani cand a ajuns in finala. Simona a fost foarte adunata, concentrata, capabila sa transpuna in teren tacticile discutate cu Cahill inaintea meciului. Sunt perspective foarte bune pentru Simona in continuare. Se vede prezenta lui Cahill, care i-a dat multa incredere in sine Simonei. Muguruza cand face o dubla greseala nu e egala cu dubla greseala facuta de o alta jucatoare. De ce? Pentru ca imediat poate reusi un as. Ea incearca sa-si faca punctele, nu sa le obtina de la adversare. Greselile ei nu o deranjeaza. Cred ca au fost 4-5 mingi cand Garbine a inchis ochii si a lovit la nimereala, dar aceste mingi i-au intrat. Asta a facut-o pe Simona sa rupa racheta de nervi pentru ca simtea norocul Garbinei. Dar norocul vine pentru cei care incearca, cei care risca", a spus Cristian Tudor Popescu la gsp.