Detaliile contractului pe care Jose Mourinho îl va semna cu Real Madrid! Când va ajunge pe ”Bernabeu”

Clubul de pe ”Santiago Bernabeu” a început sezonul cu Xabi Alonso pe banca tehnică, însă după prestațiile sub așteptări, tehnicianul spaniol a fost înlocuit cu Alvaro Arbeloa.

Nici Arbeloa nu a reușit să țină în frâie vestiarul plin de staruri al lui Real Madrid, iar în ultimele săptămâni, presa spaniolă a relatat despre mai multe scandaluri apărute în interiorul clubului.

Real Madrid vrea să înceapă de la zero, iar pentru a face acest lucru, Florentino Perez a decis că are nevoie de un antrenor cu experiență, capabil să țină sub control vestiarul. Așa a apărut numele lui Jose Mourinho, actualul antrenor de la Benfica Lisabona. Se pare că tehnicianul portughez s-a înțeles deja cu Real Madrid și urmează să semneze.

Celebrul jurnalist Fabrizio Romano a dezvăluit detaliile contractului pe care Jose Mourinho îl va semna cu Real Madrid în următoarele zile.

Se pare că antrenorul portughez va semna un contract valabil până în iunie 2029, însă va avea o opțiune de prelungire cu încă un an. Fabrizio Romano a precizat că cele două părți au bătut palma, iar acordul a fost aprobat atât de Jose Mourinho, cât și de echipa de avocați a lui Real Madrid.

În următoarele zile, Mourinho va ajunge la Madrid și va parafa înțelegerea cu clubul de pe Santiago Bernabeu.