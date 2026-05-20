Barcelona, transferul care îi entuziasmează pe fani! Și-a găsit atacantul perfect, plătește 65 de milioane de euro

Aventura lui Dani Carvajal la Real Madrid ajunge la final

Sezonul 2025-2026 este ultimul pentru Dani Carvajal, fundașul lateral cotat la 6 milioane de euro de site-urile de specialitate, la Real Madrid! El este legitimat la gruparea de pe Santiago Bernabeu din vara lui 2013, iar despărțirea se va produce acum, după 13 ani!

În acest sezon, internaționalul spaniol cu 52 de selecții la prima reprezentativă a bifat 16 apariții în La Liga, cinci în UEFA Champions League și una în Copa del Rey.

Dani Carvajal a scris istorie pentru Real Madrid

De la momentul venirii la Madrid și până acum, Carvajal a jucat în 450 de meciuri la Real Madrid, și-a trecut în cont 14 reușite și, pe deasupra, a oferit și 65 de pase decisive, în peste 35.000 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Carvajal a fost crescut de Real Madrid și vândut în 2013 la Bayer Leverkusen. După un singur an însă, ”galacticii” l-au readus pentru 6,5 milioane de euro, iar de atunci și-a câștigat locul și chiar banderola de căpitan în ultimul an.

Dani Carvajal, dorit de mai multe echipe din Serie A

În ciuda vârstei, 34 de ani, Dani Carvajal are deja de unde alege următoarea experiență, fiind dorit de cel puțin patru echipe din Serie A. În presa internațională a apărut informația că fundașul spaniol este dorit de Como, AC Milan, Juventus și Inter!

Așadar, chiar și echipa lui Cristian Chivu este interesată de achiziționarea lui Carvajal, care ar aduce un mare plus de experiență în defensivă, în cazul în care mutarea se va confirma.