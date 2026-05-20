Adrian Bumbescu, transportat de urgență la spital! Ce s-a întâmplat

Fostul mare fundaș al Stelei a ajuns de urgență la Spitalul Militar, după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla la stadionul din Ghencea.

Potrivit GSP, Bumbescu, în vârstă de 66 de ani, a acuzat amețeli și o stare generală de rău, iar prima suspiciune a fost aceea a unui accident vascular cerebral minor. Din fericire, primele investigații medicale au exclus varianta unui AVC.

Lui Bumbescu i s-a făcut rău la stadion

Fostul internațional se afla la stadionul Steaua, acolo unde ocupă funcția de consilier tehnic. Inițial, acesta a mers la cabinetul medical din complexul sportiv, unde medicii au constatat că avea tensiunea scăzută.

Ulterior, Adrian Bumbescu a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” pentru investigații suplimentare și a rămas sub supravegherea medicilor.