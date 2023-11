Horia Tecău și Florin Mergea au câștigat unica medalie olimpică obținută de tenisul românesc în istoria participărilor țării noastre la Jocurile Olimpice de Vară.

În 2016, la Rio de Janeiro, Tecău și Mergea au învins echipele Argentinei, Mexicului, Braziliei și Statelor Unite ale Americii pentru a-și fixa o întâlnire cu spaniolii Rafael Nadal și Marc Lopez, în finala turneului olimpic de dublu masculin.

2-6, 6-3, 4-6 a fost scorul finalei disputate de Horia Tecău / Florin Mergea și Rafael Nadal / Marc Lopez, un ultim act de înaltă calitate și de un dramatism istoric în proba de dublu, întins pe durata a două ore și douăzeci și șase de minute de joc.

Povestind experiența finalei olimpice jucate la Rio de Janeiro, Horia Tecău a dezvăluit în emisiunea Poveștile Sport.ro că a rămas surprins de abilitatea lui Rafael Nadal de a rezista atacurilor furibunde la care l-a supus, alături de coechipierul Florin Mergea.

„Pe lângă fani, era satul olimpic. O parte din clădirea României era acolo, la meci; ăsta era marele avantaj la Rio. Arenele erau apropiate, iar când era o finală, toată susținerea posibilă era acolo, alături de tine.

La fel au venit să susțină și spaniolii, pe lângă publicul care era acolo. S-a creat o super atmosferă, iar noi, pe teren, am simțit că ne-am dat ultimul strop de energie, jucând toate tacticile posibile, pentru că era un meci foarte atipic de dublu.

Cu un Nadal, care juca din spatele terenului, care a preluat controlul meciului și a jucat... practic, la un moment dat, l-a pus pe Marc Lopez să țină culoarul, iar, în rest, juca el singur.

Eu veneam să îl atac cu jocul la fileu, Florin îl ataca din spate. Nadal găsea soluții să se apere... a fost ceva fantastic,” a spus Horia Tecău, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Rojer, când a auzit, a zis că se bucură pentru mine că am acest vis, că mă susține total, că își găsește un partener alături de care să joace și că așteaptă să mă întorc. La Jocurile Olimpice, Rojer aplauda acolo, cu galeria României. Asta arată și ce caracter și ce personalitate are,” a explicat Horia Tecău, în emisiunea Poveștile Sport.ro .

„Primul lucru la care mă gândesc când rememorez acel meci este acțiunea pe care am făcut-o în decembrie 2015, cu opt luni înainte de Olimpiadă. M-am întâlnit cu Florin Mergea la Federația Română de Tenis să facem un antrenament și atunci am setat. I-am zis: 'Băi, Florin, noi ne dorim o medalie olimpică.'

„Mai important, în acea întâlnire cu Florin, am făcut o poză - e undeva pusă bine - în care ne-am pozat cu medalia. În decembrie, începusem deja să lucrăm la visul olimpic. Pentru noi, medalia era deja câștigată.

De acolo, a început un proces de lucru tehnic, fizic, mental - și mental, și mental -, deoarece noi de atunci trebuia să ne pregătim mental și să avem încrederea că vom câștiga această medalie.

Acolo a început. Bineînțeles, pe parcurs am mai câștigat niște meciuri, am mai și pierdut. Dar i-am avut alături pe Andrei Pavel, pe Gabriel Trifu, pe Victor Crivoi, pe Dragoș Luscan. A fost ca o comunitate care s-a strâns în jurul nostru să ne susțină pentru îndeplinirea acestui vis. Nu am fost doar noi antrenându-ne singuri,” a completat Horia Tecău, în exclusivitate pentru Sport.ro.