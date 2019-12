CINE ESTE NOUL ANTRENOR ROMAN AL SIMONEI HALEP | Raspunsul corect nu este Daniel Dobre! 

Simona Halep si-a angajat din nou un antrenor roman, dar numele sau nu este Daniel Dobre.

Simona Halep a angajat un nou antrenor roman in staff-ul care o insoteste in presezonul din Dubai. Fostul tenismen roman Artemon Apostu Efremov in varsta de 40 de ani s-a alaturat echipei Simonei Halep.

In sensul acesta, Simona a publicat o imagine hazlie pe Instagram, in care lasa de inteles ca ar fi extenuata dupa antrenamentele la care a fost supusa sub comenzile celor doi antrenori.

Simona Halep: "Nu s-a terminat presezonul inca?"



"Nu s-a terminat presezonul inca? Tocmai a inceput," a scris Simona Halep pe Instagram, amuzandu-se referitor la intensitatea ridicata a pregatirilor fizice pe care le efectueaza inainte de startul sezonului 2020.

Simona Halep va debuta in 2020 la WTA Adelaide, competitie programata sa inceapa in data de 12 ianuarie. Acolo, Halep s-ar putea duela cu Ashleigh Barty, Angelique Kerber, Petra Kvitova, Kiki Bertens ori chiar Venus Williams.

Halep va mai juca in luna ianuarie inca un turneu, si anume Australian Open, primul Grand Slam al anului, programat la Melbourne pentru perioada 20 ianuarie - 2 februarie.

Cine este Artemon Apostu-Efremov?



Fost tenismen roman, devenit profesionist in anul 1999 si retras in 2016, a ajuns pana pe locul 310 ATP in clasamentul de simplu. A devenit cunoscut in tenisul romanesc pentru perioadele in care le-a antrenat pe Irina Begu si Mihaela Buzarnescu.

Raluca Olaru si Elena Bogdan sunt de asemenea jucatoare care au fost pregatite de Artemon Apostu, la fel ca tenismenul moldovean Radu Albot.

Artemon Apostu-Efremov a castigat 55.226 de dolari in timpul carierei sale de tenismen profesionist.