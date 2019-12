2020 va fi un AN SPECTACULOS pentru Simona! Halep poate incepe cu un succes la Australian Open: analiza presei americane

Americanii sunt de parere ca 2020 va fi un an spectaculos pentru Simona Halep.

Jurnalistii americani au facut o analiza a viitorului sezon din tenis si sunt de parere ca sportiva din Romania va fi una dintre stelele anului 2020. Americanii isi bazeaza afirmatiile pe faptul ca Simona a castigat deja doua turnee de Grand Slam, plus alte titluri, si are suficienta notorietate si greutate in circuit incat sa nu mai alerge dupa puncte si confirmare.

"De sase sezoane la rand, Simona a incheiat anul in top 4 WTA. A fost pe primul loc in fiecare an din ultimele 3 sezoane. Halep este o campioana la Roland Garros si Wimbledon. Cu o astfel de carte de vizita, este clar ca Halep nu umai are nimic de dovedit nimanui! Iar asta ii permite sa intre in 2020 intr-o pozitie excelenta. Nu mai are nevoie sa fuga dupa puncte in clasament, sa-si creeze o reputatie, nu mai existat dubii in privinta capacitatii de a castiga un Grand Slam. Halep are numai de castigat si de adaugat titluri majore la mostenirea sa!", au scris americanii de la portalul Lob and Smash.

Sursa citata mentioneaza chiar ca Simona Halep ar putea incepe in forta anul 2020 cu un trofeu de Grand Slam: Australian Open. Faptul ca Darren Cahill a revenit alaturi de ea reprezinta un avantaj in acest sens, mai noteaza jurnalistii americani.