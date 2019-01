HALEP - VENUS WILLIAMS | Anul trecut avea o tinuta made in China, acum are TREI! Un nou echipament pentru Simona. FOTO

Anul trecut, Simona Halep era primul lider mondial care juca fara sponsor de echipament la un Grand Slam. Asta nu a oprit-o pe Simona sa joace finala cu Wozniacki.

Dupa turneul de la Melbourne din 2018, Halep a semnat cu Nike un contract de aproape 2 milioane de euro pe an. Simona nu mai are acum probleme cu tinuta de joc.

La Australian Open in acest an a purtat trei tinute diferite la primele trei meciuri, cu Kaia Kanepi, Sofia Kenin si acum cu Venus Williams. Sunt multi care au criticat echipamentele colorate primite de Simona la primele partide. Si la meciul cu Venus, culori precum albastru, galben, alb si gri se regasesc in tinuta liderului WTA.

Vezi echipamentele purtate de Simona Halep la Australian Open in galeria de mai jos