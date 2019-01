SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS, AUSTRALIAN OPEN | Gestul de mare campioana al Serenei! Ce a facut la finalul partidei: s-a dus direct la adversara care plangea

Serena Williams trece prin momente fantastice! Jucatoarea de 37 de ani, de 7 ori campioana la Australian Open, a ajuns la 10 victorii consecutive la Melbourne! A castigat primul Grand Slam al anului in 2017 cand era insarcinata, iar anul trecut nu a participat.

Dupa ce a trecut de Tatjana Maria si Eugenie Bouchard, a venit randul Dayanei Yastremska sa fie demolata de Serena Williams, cea care nu a pierdut pana acum 3 game-uri in vreun set la Australian Open! De doar 65 de minute a avut nevoie Serena pentru a o invinge pe Dayana, scor 6-2, 6-1.

Serena a avut 20 de lovituri castigatoare, 8 asi si 13 greseli nefortate in fata lui Yastremska, prima jucatoarea nascuta dupa anul 2000 care ajunge in top 100 WTA. Jucatoarea din Ucraina a izbucnit in lacrimi la finalul partidei, ceea ce a facut-o pe Serena sa amane sarbatoarea - s-a dus direct la adversara pentru a o consola: "Te-ai descurcat foarte bine, nu plange" a fost mesajul Serenei pentru adversara.

“You did amazing. You did so well. You did amazing. Don’t cry. You did really well.”

