SIMONA HALEP - VENUS WILLIAMS, AUSTRALIAN OPEN | Simona pierde locul 1 mondial daca e invinsa de sora mai mare! Cine o poate depasi pe Halep inca de duminica: clasament WTA LIVE

Sloane Stephens are 5307 puncte intr-un clasament live, actualizat in functie de rezultatele inregistrate pana acum la Australian Opne. In acelasi top, Simona Halep are 5472. Daca trece in sferturi, Sloane Stephens o depaseste pe Simona Halep inca de duminica, daca romanca pierde in fata lui Venus Williams.

Americanca, favorita numarul 5 la Melbourne, este deja calificata in optimile de finala, iar daca va castiga confruntarea cu rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova (44 WTA), va ajuns la 5497 de puncte, depasind-o pe Simona Halep in cazul in care aceasta din urma pierde in fata compatrioatei Venus Williams.

In functie de ceea ce se intampla la primul turneu de Grand Slam al anului, Simona Halep poate pierde pozitia de lider mondial in fata Petrei Kvitova, lui Naomi Osaka, Angelique Kerber, Elina Svitolina sau Karolina Pliskova.

Calculele prezentate de SPORT.RO inainte de inceperea competitiei arata ca daca Simona este eliminata in turul al treilea, Stephens nu ar trebui sa ajunga in sferturi, Osaka, Kerber si Kvitova sa nu ajunga in penultimul act, iar Svitolina sau Pliskova sa nu faca finala.

SIMONA HALEP, DESPRE VENUS WILLIAMS: "NU ALEARGA FOARTE MULT!"

Halep a jucat finala anul trecut la Australian Open, iar anul acesta va fi nevoita sa treaca cel mai probabil de ambele surori Williams ca sa mai joace o finala.

"Va fi unul dificil, dar e sigur ca nu voi alerga la fel de mult, pentru ca punctele se vor incheia mai rapid. Venus e o mare campioana si de fiecare data este o mare provocare pentru mine sa infrunt surorile Williams.

Vom vedea cum o sa joc, cum ma simt pe teren, dar sunt increzatoare, pentru ca am mai jucat impotriva ei si stiu cum joaca. Trebuie sa fiu puternica", a anuntat Halep.