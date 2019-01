SIMONA HALEP - VENUS WILLIAMS, AUSTRALIAN OPEN | Sfatul lui Ilie Nastase inaintea partidei: "Ea trebuie sa castige, asta e tot ce conteaza!"

Ilie Nastase a vorbit despre duelul de foc de la Australian Open dintre Halep si Venus.

Fostul mare tenismen al Romaniei, Ilie Nastase a vorbit despre meciul vedeta dintre Simona Halep si Venus Williams din turul trei de la Australian Open. "Nasty" este de parere ca liderul mondial si-a schimbat jocul in ultima vreme, iar decizia de a nu-si lua inca un antrenor este cea corecta. Ilie Nastase mai spune ca romanca din fruntea clasamentului mondial ar trebui sa caute sa loveasca decisiv. "Ea nu trebuie sa loveasca decisiv! Anul trecut juca mai decisiv, acum sta mai mult in defensiva, asta observ de la televizor. Nu mai risca mult, inainte juca mai ofensiv si intra mai mult in teren. Acum joaca mai mult din spate", a declarat primul lider din ATP pentru Gazeta Sporturilor.



Nastase si-a spus parerea si despre decizia Simonei de a nu isi lua inca un antrenor: "E o decizie buna sa nu aiba antrenor. O are pe mama ei acolo, are prietenii cu ea care o incurajeaza, deci e de ajuns. Ea cunoaste tenis, e numarul unu, ce-i mai trebuie? A fost bine ca a ajutat-o Darren Cahill, dar ea intelege mai bine decizia de a nu avea antrenor. Prezenta lui Florin Segarceanu acolo e una pozitiva, mai ales ca el e si antrenor la echipa de Fed Cup", a mai spus fostul mare tenismen.

Daca Simona va trece de Venus Williams, ea ar intalni-o in optimi pe sora sa mai mica, Serena. "Pe mine nu ma intereseaza sa castige in doua seturi, 6-1, 6-2. Cu cat castiga mai greu, cu atat intra mai in forma si capata incredere. Daca a castigat in trei seturi, inseamna ca e bine fizic. Plus ca a avut si o zi libera, nu se mai pune problema sa fie obosita. Trebuie sa fie pregatita de trei seturi in toate meciurile. Si Venus Williams a jucat trei seturi in primele doua meciuri, iar ea are 38 de ani, poate la ea se pune problema de asa ceva. Serena Williams nu mai e Serena Williams, nici Venus Williams nu mai e Venus Williams. Nu mai conteaza ca Serena a invins-o de multe ori. Halep a pierdut cu Kanepi in ultimul meci, iar acum a batut-o. E alt turneu, alt an, nu mai conteaza ce a fost în trecut. Normal ar fi sa castige Halep, dar nu conteaza daca bate in doua sau trei seturi. Ea trebuie sa castige, asta e tot ce conteaza", a mai spus Nasty pentru sursa citata.