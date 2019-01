SIMONA HALEP - VENUS WILLIAMS LIVE, AUSTRALIAN OPEN | Meci de foc la Melbourne pentru liderul mondial, posibil duel cu Serena in optimile de finala

Urmarim si comentam meciul SIMONA HALEP – VENUS WILLIAMS, in turul trei la Australian Open live pe www.sport.ro, Facebook Sport.ro si in aplicatia Sport.ro!

Meciul din turul al treilea de la Australian Open dintre Simona Halep si Venus Williams va lua startul sambata, 19 ianuarie, nu inainte de ora 10, ora Romaniei. Acesta este primul meci din sesiunea de seara programat pe arena Margaret Court, a doua cea mai mare din complexul de la Melbourne. In sesiunea de zi, pe acest teren, vor avea loc trei meciuri, dupa cum urmeaza: Naomi Osaka – Su-Wei Hsieh, Joao Sousa – Kei Nishokori si Elise Mertens – Madison Keys.

Conform analizelor sportive din ultimele zile, Simona nu ar trebui sa intampine dificultati cu Venus Williams. In primele doua tururi, sportiva noastra a avut parte de adversare motivate, pline de energie si incredere ca pot produce surpriza turneului pe tabloul feminin. Atat Kaia Kanepi, cat si Sofia Kenin au fost destul de aproape de a dezechilibra situatia in meciurile lor cu liderul mondial din WTA, care a revenit spectaculos in ambele partide, demonstrand ca spiritul ei de lupta nu va ceda niciodata in astfel de momente.

Meciul de sambata reprezinta intalnirea cu numarul 6 pentru Simona Halep si Venus Williams. Chiar daca americanca este in avantaj. Scor 3-2, ultimele doua meciuri pe care cele doua le-au disputat in circuit au fost castigate de romanca din fruntea clasamentului mondial (Rogers Cup, Montreal 2018, scor 6-2, 6-2, si Internazionali BNL d’Italia, Roma 2015, scor 6-2, 6-1). Potrivit acestor rezultate, Simona nu ar trebui sa aiba din nou probleme la Melbourne.

Nici parcursul de pana acum al americancei nu a fost unul prea usor. Venus a dat piept in primul tur la Australian Open 2019 tot cu o romanca. Este vorba despre Mihaela Buzarnescu, sportiva noastra care a servit pentru victorie la scorul de 7-6, 5-3. Totusi, Venus a revenit si s-a impus dupa doua ore si 42 de minute, scor 6-7, 7-6, 6-2. Nici in turul secund, americanca nu a avut parte de un meci mai accesibil. Ea a intalnit-o pe frantuzoaica Alize Cornet, locul 46 WTA, de care a trecut cu ceva dificultati, scor 6-3, 4-6, 6-0, dupa doua ore si 19 minute de joc.

Atat Venus, cat si Simona au pierdut la Melbourne cate doua seturi si au petrecut pe teren in jur de cinci ore deja dupa primele doua tururi. Acesta este un aspect la care romanca porneste favorita clara, chiar daca forma ei actuala nu este una optima pentru un turneu major. Venus, in varsta de 38 de ani, intampina dificultati destul de mari pe terenul de tenis, iar rezistenta ei intr-un posibil meci de trei seturi cu liderul mondial din WTA va fi una extrem de scazuta.

Daca Simona va triumfa in meciul cu Venus, un duel de foc ar putea-o astepta in optimile de finala, cu Serena Williams, sora mai mica a adversarei ei de sambata.

SIMONA HALEP, DESPRE ACCIDENTAREA DE LA AUSTRALIAN OPEN: "MA SIMT MAI BINE"

Revenita dupa hernie de disc, Simona Halep a avut probleme fizice in primele meciuri. A facut un anunt important: nu are probleme serioase si se poate duela cot la cot cu Venus.

"Simt o mica jena la picior, in muschi. Am simtit-o in setul al doilea, dar e din cauza faptului ca sunt obosita. Nu cred ca e ceva serios, dar voi vedea maine dimineata", spus Halep.

"Nu am putut dormi toata noaptea. Ma dureau picioarele si mi-a fost greu. Dar am avut o zi de pauza intre meciuri si a fost foarte bine. Azi m-am simtit mai bine si am fost pregatita sa joc un nou meci.

Fiecare meci greu e un lucru pozitiv. Ma simt pregatita sa joc trei ore in fiecare zi, chiar daca nu sunt suta la suta pregatita pentru acest turneu. Pe zi ce trece sunt tot mai bine", a declarat Simona Halep.



SIMONA HALEP, DESPRE VENUS WILLIAMS: "NU ALEARGA FOARTE MULT!"



Halep a jucat finala anul trecut la Australian Open, iar anul acesta va fi nevoita sa treaca cel mai probabil de ambele surori Williams ca sa mai joace o finala.

"Va fi unul dificil, dar e sigur ca nu voi alerga la fel de mult, pentru ca punctele se vor incheia mai rapid. Venus e o mare campioana si de fiecare data este o mare provocare pentru mine sa infrunt surorile Williams.

Vom vedea cum o sa joc, cum ma simt pe teren, dar sunt increzatoare, pentru ca am mai jucat impotriva ei si stiu cum joaca. Trebuie sa fiu puternica", a anuntat Halep.



VENUS WILLIAMS, DESPRE INTALNIREA CU SIMONA HALEP LA AUSTRALIAN OPEN



Venus Williams a avut cuvinte magulitoare de spus la adresa Simonei Halep.



"Simona este foarte consistenta in evolutii si rezultate. A jucat tot anul la un nivel foarte inalt. Din acest motiv se mentine in fruntea clasamentului. Castiga mereu meciuri si turnee", a spus americanca in varsta de 38 de ani.